Lagarde | La lotta all' inflazione non è ancora vinta La Bce insegue la Fed | pronti nuovi rialzi dei tassi

(Di sabato 26 agosto 2023) Anche la numero uno della Bce, Christine, ha parlato nella serata del venerdì 25 agosto a Jackson Hole. Come ampiamente previsto dagli analisti, la presidente non si è sbilanciata su quanto potrebbe avvenire a settembre. Lacontro l’in Europa èlunga e idi interesse resteranno a livello restrittivo finché necessario per abbassare il caro-prezzi, ha ribadito, nel suo intervento al simposio economico in Wyoming Segui su affaritaliani.it

... l'ha detto e ripetuto lanel ricordare che laall'inflazione non è ancora vinta e che quindi i tassi saranno mantenuti restrittivi per tutto il tempo necessario. Parole che riducono le ...'Anche se si stanno facendo progressi, lacontro l' inflazione non è ancora vinta'. E' questo il cuore del discorso della presidente della Bce, Christine, al simposio economico di Jackson Hole in Wyoming di ieri sera. Quindi, ...Christinecome Jerome Powell : praticamente le stesse parole, "laall'inflazione non è ancora vinta e i tassi resteranno restrittivi per tutto il tempo necessario", per mandare lo stesso messaggio ...

Lagarde, la lotta all’inflazione non è ancora vinta Il Sole 24 ORE

“Anche se si stanno facendo progressi, la lotta contro l’inflazione non è ancora vinta”. E’ questo il cuore del discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, al simposio economico di Jackson ...«Le banche centrali hanno risposto» al ritorno dell’inflazione elevata a livello globale «inasprendo la politica monetaria e, anche se si stanno facendo progressi, la lotta contro l'inflazione… Leggi ...