La Vuelta ormai non è terza a nessuno

(Di sabato 26 agosto 2023) Sembra passata una vita da quando laera il terzo grande giro. E grande solo per durata: tre settimane, le stesse di Tour de France e Giro d’Italia. Per il resto era piccola, trascurabile, faceva fatica a superare i confini nazionali. Sono passati invece poco più di dieci anni. È cambiato tutto. La, che oggi inizia da Barcellona la sua 78esima edizione, è diventata grande per davvero, ha più nulla in meno del Giro d’Italia, se non il secolo abbondante di glorioso pedigree. Il Tour de France è lontano, inavvicinabile per tutti. Prima corsa a tappe di tre settimane inventata, ancor oggi la più appassionante, anche perché ci vanno tutti i migliori al mondo, cosa che non accade altrove. Lafino al 1994 era corsa buona per preparare la stagione per chi puntava al Tour de France. Arrivava presto, ad aprile. Poi, quando ...