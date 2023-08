La Vuelta di Spagna ? in esclusiva su Eurosport e in diretta integrale su discovery+

(Di sabato 26 agosto 2023) Warner Bros. Discovery trasmette initaliana ladida sabato 26 agosto per tre settimane di grande ciclismo, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e le analisi on-site di Alberto Contador, 3 volte campione della “sua”, e Philippe Gilbert.Warner Bros. Discovery Sports offre sue GCN+ una copertura ininterrotta, LIVE e on-demand di ogni tappa delladicon feed multi-audio in 16 lingue, mentre la trasmissione televisiva di1 prevede 73 ore di gara indalla partenza di Barcellona di...

Tutto pronto l'ultima grande corsa a tappe della stagione 2023, ladi. La corsa iberica numero 78 scatterà infatti sabato 26 agosto da Barcellona, per terminare dopo ventuno tappe a Madrid domenica 17 settembre. Per quanto visto in stagione fino ad oggi ...Da sabato 26 agosto, il numero da seguire diventa il 56. Con quel dorsale, Jacopo Mosca partecipa alladi, che lo vede ai nastri per la seconda volta in carriera. L'osaschese della Lidl Trek, con all'attivo l'esperienza sulle strade iberiche nel 2019(per 4 edizioni ha corso il Giro d'...2023, gli outsider e le possibili sorprese . Ora uno sguardo agli outsider. JUAN AYUSO. Lalo attende da ormai un paio d'anni alla stregua di un oracolo, ma forse è questa la prima vera ...

Da Barcellona a Madrid: percorso, calendario, difficoltà, diretta tv e streaming. Guida tappa per tappa della Vuelta Eurosport IT

C'entrano anche antichi rancori ciclistici La Vuelta 2023 parte da Barcellona. Potrebbe sembrare una notizia come le altre, se non fosse che la Spagna non è l’Italia e i difficili rapporti tra la ...Vingegaard, Roglic e lo stesso Evenepoel sono avvisati. Leggi Anche: Vuelta di Spagna 2023, chi sono i favoriti e dove vederla in TV e streaming e Ciclismo, Vuelta: c’è Filippo Ganna ...