(Di sabato 26 agosto 2023) La calciatrice spagnola ha ribadito che il bacio del presidente della Federcalcio non è stato consensuale, e il resto della Nazionale non giocherà più finché Rubiales sarà in carica

La versione di Jennifer Hermoso Il Post

La calciatrice spagnola ha ribadito che il bacio del presidente della Federcalcio non è stato consensuale, mentre il resto della Nazionale ha annunciato che non giocherà più finché Rubiales sarà in ca ...che oggi aveva annunciato di non volersi dimettere fornendo la sua versione dei fatti, è arrivata la replica di Jennifer Hermoso, la calciatrice al centro della polemica per il bacio del presidente ...