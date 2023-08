La società dell’apparenza | alla spasmodica ricerca di “status symbol”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 26 agosto 2023) In unafracassona e sguaiata come quella nella quale siamo costretti a vivere, sembra che dimostrare al prossimo di possedere beni di lusso, più che goderseli, sia ormai lo standard. Dalle auto all’abbigliamento, miseridi questa civiltà non soltanto consumistica, assistiamo sempre più all’esagerazione degli elementi secondari fini a sé stessi, inutili orpelli che vorrebbero mascherare una qualità di base mediamente scadente. Le cose appariscenti si pagano assai e chi non può permettersele si rifugia nelle imitazioni o s’indebita per averne una, mentre quelle di sostanza, soprattutto se tale sostanza sia poco evidentevista, segnano il passo. Partiamo da questa elementare osservazione di costume per sviluppare un discorso che è figlio della nostra epoca. Perché non sono soltanto parole ...