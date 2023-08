La Sirenetta | la rivisitazione live-action arriva in streaming

(Di sabato 26 agosto 2023) La, il classico d’animazione vincitore dell’Oscar®, ha riscontrato un enorme successo con la suain, debuttando nelle sale mondiali lo scorso maggio e incassando più di 542 milioni di dollari. Ma la buona notizia per tutti i fan del film è che arriverà su Disney+! Ariel, vivace e intraprendente. Ecco la trama de LaQuesta nuova versione de Laracconta l’amata storia di Ariel, la sirena piena di vita e desiderosa di avventura. Essa è la figlia più ribelle del Re Tritone e dimostra una grande curiosità verso il mondo degli umani. Un giorno, mentre esplora la superficie, incontra il principe Eric e da quel momento non potrà fare a meno di pensare a lui. Nonostante agli abitanti del mare sia proibito interagire con gli umani, Ariel ...

Tra le tante novità Nessuno ti salverà , l'avvincente thriller psicologico fantascientifico targato 20th Century e Lalive - action dell'amatissimo classico d'animazione. ...- Pubblicità - La, lain chiave live - action del classico d'animazione vincitore dell'Oscar®, che ha debuttato nelle sale lo scorso maggio incassando più di 542 milioni di dollari al ...Laè una delle più amate storie di animazione Disney . La buona notizia è che lain chiave live - action del classico d'animazione vincitore dell'Oscar®, che ha debuttato lo ...

La sirenetta arriva su Disney+ dal 6 settembre Agenzia ANSA

La Sirenetta, Il sol dell'avvenire, Spider-Man: Across the Spider-Verse, sono solo alcuni dei titoli in arrivo in home video a settembre ...Il film in live-action La Sirenetta, uscito al cinema lo scorso 24 maggio, entra nel catalogo di Disney+ il 6 settembre 2023, da questo giorno visibile a tutti gli abbonati alla piattaforma streaming ...