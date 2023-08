La ricetta dell’Empoli per nuovo un calcio sostenibile Intervista a Paolo Zanetti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 agosto 2023) L’istantanea della stagione passata è un tuffo all’indietro sul prato dell’Olimpico. “Colpa mia: al posto delle scarpe da ginnastica dovevo mettere i tacchetti a sei”. Acrobazia involontaria. Quella del suo Empoli in Serie A invece no. “È frutto della consapevolezza e del duro lavoro”, dice. “E quel pareggio acciuffato in extremis contro la Lazio ci ha fatto capire dove saremmo potuti arrivare”. Quattordicesimo posto e 43 punti in classifica. “Due in più dell’annata precedente: un miracolo senza segreti”. Con tanto di poker alla Juventus e doppia impresa a San Siro – senza gol subiti, come nessun’altra squadra. “L’Empoli nella sua storia aveva già vinto in questo stadio. Io no: è stato il giorno più bello da quando alleno”. 23 gennaio 2023, fattore Baldanzi sull’Inter. “Mentre uno scarto simile contro i bianconeri”, quattro mesi dopo, “al ...