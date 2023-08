La Promessa Anticipazioni Spagnole | tre nuovi personaggi in arrivo nella Soap Ecco chi sono

La: Arriva Gregorio, un rivale per Don Romulo Don Romulo verrà violentemente rimproverato sia da Cruz che da Don Alonso , dopo che la marchesa avrà scoperto Lope nelle cucine . ...Scopriamo ledelle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 25 agosto 2023 , su Canale 5 . Il ......di Canale5 di sospendere la soap turca iniziata quest'estate ( QUI le ultime) arriva ... Probabilmente Mediaset vuole beneficiare degli ascolti buoni de Laper trainare Myrta ...

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana scoperta da Alonso! TvDaily

Le Anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che sono in arrivo tre nuovi personaggi, che promettono di far tremare le trame della Soap. Scopriamo insieme chi sono.Quante novità per la terza generazione di Jeep Compass: dovrebbe sfruttare un pacco batterie in grado di offrire almeno 700 chilometri di autonomia con una singola ricarica.