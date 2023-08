La Premier League ha già speso oltre due miliardi per il mercato estivo

(Di sabato 26 agosto 2023) Larisulta ancora essere il campionato europeo più potente a livello di spese. Secondo l’analisi dello Sport Business Group riportata da Calcio e Finanza: “I club della massima serie inglese hannofinora 1,95di sterline (pari a 2,3di euro) sul: superate così le cifre della finestra estiva didel 2022, quando le società avevano acquistati giocatori per 1,92di sterline. Il valore medio dei trasferimenti in entrata per i club dellafino a questo momento (25 milioni) è superiore rispetto all’estate scorsa (20 milioni), con due dei trasferimenti di quest’estate che comportano una cifra superiore ai 100 milioni, rispetto a nessuno lo scorso ...

Commenta per primo Sei partite in programma nella terza giornata di. Si parte alle 13.30 con il lunch match tra il Bournemouth e il Tottenham , che continua la caccia sul mercato all'erede di Harry Kane. Alle 16 tocca all'altra squadra del nord di ...Manchester United's Dutch manager Erik ten Hag gestures as he checks out the conditions ahead of the Englishfootball match between Leeds United and Manchester United at Elland Road in ...... nonostante la retrocessione del club, ha saputo mettersi in luce in. Nelle ultime settimane è passato dall'essere un idolo dei tifosi ad essere considerato un traditore, perché ha ...

Podcast Premier League: i problemi del City. Perché il Chelsea può spendere tanto La Gazzetta dello Sport

Newcastle-Liverpool è una sfida valida per la terza giornata di Premier League che si giocherà domenica 27 agosto: il pronostico del match ...Bournemouth – Tottenham: ecco le formazioni ufficiali della sfida della terza giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 13.30 Al Vitality Stadium di Bournemouth va in scena la sfida della ...