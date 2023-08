La possibile e inaudita sconfitta epocale della sinistra norvegese

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 agosto 2023) A Youngstorget, nel centro di Oslo, fioriscono i gazebo dei partiti come nel restoNorvegia: è tempo di elezioni amministrative, che nel Paese dei Fiordi cadono ogni quattro anni esattamente a metà legislatura (le camere non si possono sciogliere) e, oltre a rinnovare sindaci, consigli comunali e regionali, sono anche utili per tastare il polsosituazione per chi è al governo. Sotto la guida di Jonas Gahr Støre, un ricco ereditiere a lungo ministro degli Esteri, il Partito Laburista governa il Paese in coalizione con centristi e socialisti, ma è immerso nella crisi più nerapropria storia e si appresta a subire un’umiliazione non di poco conto: il sorpasso dei Conservatori, evento che non si verifica dalle elezioni nazionali del 1924 (e quella volta ci si mise di mezzo anche una doppia scissione) e che non è mai ...