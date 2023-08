La pace in Ucraina resta lontana Ora più che mai occorre un fronte pacifista

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 26 agosto 2023) La guerra inè in una fase molto pericolosa, caratterizzata sempre più da azioni terroristiche: gli attacchi missilistici russi ai civili in territorio ucraino, droni ucraini verso Mosca e Crimea, infrastrutture civili distrutte, l’attentato che ha distrutto l’aereo in cui viaggiava Prigozhin, il capo della Wagner. L’offensiva russa si è arenata, la controffensivanon avanza. L’Occidente è impantanato nella fallimentare strategia guerrafondaia senza diplomazia che ci porta in un vicolo cieco. Con il risultato della distruzione della prospettiva di un Europa forte per la costruzione di un mondo multipolare, il tutto a vantaggio di Usa e Cina nei confronti dei quali il vecchio continente sarà sempre più subalterno. Usa e Nato non cambiano registro. È un dovere indicare un’altra strada per far cessare la guerra in ...