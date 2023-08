La mia vacanza standard è di una settimana | ecco come la organizzerei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) di Leonardo Botta Prima di lasciare (spero il più tardi possibile) questa meravigliosa valle di lacrime, vorrò condurre su me stesso un importante esperimento psico-sociologico: concedermi unaquelle che, qualche decennio fa, migliaia di famiglie spendevano nelle varie località balneari per diverse settimane. In pratica un’intera casa, comprese vettovaglie, soprammobili, cani e gatti trasferita in blocco dalla città al lido per un mese o più. Ciò che potrei forse concedermi sarebbero le ferie del comparto pubblico: 32 giorni più quattro di festività soppresse (facciamo 30, conto pari). Viceversa, il mioè una, di solito da sabato a sabato, a cui aggiungo quando possibile la seconda domenica, per un totale di sette/otto notti. Non avendo io,si dice dalle mie parti, ...