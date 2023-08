La mamma di Fortuna Loffredo | “Il parco Verde? Non è cambiato niente | serve lo Stato Don Patriciello combatte da solo”

(Di sabato 26 agosto 2023) “Altre due ragazzine, proprio come mia figlia. Non posso non essere addolorata. Sto rivivendo quei giorni pieni di atrocità. Se là dentro, in quell’inferno, non si, non si sa che cos’altro può avvenire. Non conosco quelle ragazzine, ma sono madre e ho perso mia figlia in una situazione molto simile. Almeno, loro due sono vive”. A parlare è Mimma Guardato, ladi, uccisa a sei anni perché si era ribellata all’ennesima violenza sessuale. Era il 2014 e questo fu il primo orrore che, per primo, concentrò i riflettori della cronaca nazionale suldi Caivano, dove il mese scorso si è consumata la vicenda dello stupro di gruppo su due ragazzine.fu scaraventata giù dall’ottavo piano del palazzo dove ...

La donna si è trasferita in Emilia Romagna con gli altri due figli. "Non conosco quelle ragazzine, ma sono madre e ho perso mia figlia in una situazione molto simile. Almeno, loro due sono vive"