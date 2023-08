La Juve è l’unica reale vincitrice della trattativa Lukaku

Leggi su serieanews

(Di sabato 26 agosto 2023) Torna in campo la serie A ma continua a far rumore il calciomercato e tengono banco diverse situazioni che fanno discutere. Mancano pochi giorni al termine del calciomercato e quello che stiamo vivendo è senza dubbio uno dei più particolari e strani degli ultimi anni. Il Milan ha ceduto una bandiera come Tonali, l’Inter pilastri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.