La guerra di Ortega contro la Chiesa e perché c’entra la Cina

(Di sabato 26 agosto 2023) Il regime di Danielin Nicaragua ha cancellato giuridicamente la Compagnia di Gesù, l’ordine dei gesuiti, con l’obiettivo di confiscare tutti i loro beni. L’accusa è di avere violato degli obblighi finanziari tra il 2020 e il 2022 e di avere mancato la comunicazione delle entrate e le uscite dei loro bilanci. Anche l’Università Centroamericana di Nicaragua è stata sequestrata da parte dello Stato del Nicaraguaaccusata di essere un “centro di terrorismo”. Per il regime di, i gesuiti non promuovono “politiche di trasparenza nelllo e gestione dell’associazione”. Questa è considerata l’ennesima azione del governo nicaraguenselacattolica. A marzo, Papa Francesco ha detto di essere “preoccupato e triste” per la situazione del Nicaragua, ...

Queste donne sono brave rivoluzionarie, ma del Vangelo! Non fanno laa nessuno. Anzi, tutti ... Solo ventiquattr'ore prima della sentenza, in diretta televisiva,definiva il presule un '......a espatriare e la Chiesa locale continua a subire duri attacchi sotto il regime di Daniel. ... il Pontefice ha ricordato anche l'Ucraina, trafitta dalle sofferenze della, nel giorno in cui ...Dove un vescovo è in carcere, sotto il regime di Daniel, e dove un altro è stato costretto a ... il Pontefice ha ricordato anche l'Ucraina, trafitta dalle sofferenze della, nel giorno in ...

La Provincia gesuita dell'America centrale ha però reagito con un comunicato durissimo in cui parla di "crimini contro l'umanità" e sfida apertamente la coppia presidenziale. Tutto questo mentre il ve ...