La grande attrice si racconta in vista della Mostra del Cinema | «Il tempo toglie e regala | toglie e regala Quando soffri pensi che prenda | ma forse ti regala altro Difficile tracciare due colonne | vantaggi svantaggi »

(Di sabato 26 agosto 2023) «Conoscete questa favola di La Fontaine? Un giorno il lupo – magro, col pelo sciupato – incontra il cane. “Ah, tu sei bello e grasso: come mai?” gli chiede. “Mangio ogni giorno, e dormo in casa”. Poi nota il collare: “Cos’è questa catena?”. “Non posso andare dove voglio”. “No???”, e allora fugge, fugge, fugge… Vuoi essere un lupo o un cane? Vuoi la libertà o la sicurezza? In politica le contrappongono, ma se perdi la libertà piangi, per la sicurezza in qualche modo ti arrangi». Come si finisce a parlare di apologhi & potere con Fanny Ardant? In verità bastano poche mosse partendo da The Palace di Roman Polanski, che sarà presentato fuori concorso alla 80esimadi Venezia con un cast assortito: oltre a lei, Oliver Masucci, John Cleese, Luca Barbareschi (pure produttore), Joaquim de Almeida e un redivivo Mickey Rourke. ...