La giunta militare del Niger ha ordinato l’espulsione dell’ambasciatore francese

(Di sabato 26 agosto 2023) Perché la Francia continua a non riconoscere il governo dei militari: Sylvain Itte ha 48 ore di tempo per lasciare il paese

Braccio di ferro Niger - Francia e Paesi occidentali Braccio di ferro politico e diplomatico tra il Niger, teatro di un golpe recente, e i Paesi occidentali: la giunta militare al potere nel Paese ha dato 48 ore di tempo agli ambasciatori di Francia, Nigeria e Germania per lasciare il Paese. A un mese dal colpo di stato, la giunta militare al potere in Niger ha dato 48 ore di tempo agli ambasciatori di Francia, Nigeria e Germania per lasciare il Paese. "Non avete l'autorità per tali richieste" ha risposto il ministero

Perché la Francia continua a non riconoscere il governo dei militari: Sylvain Itte ha 48 ore di tempo per lasciare il paese Venerdì la giunta militare che a inizio agosto ha preso il potere con un ...A un mese dal colpo di stato, la giunta militare al potere in Niger ha dato 48 ore di tempo agli ambasciatori di Francia, Nigeria e Germania per lasciare il Paese. "Non avete l'autorità per tali ...