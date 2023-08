La frammentazione dell’economia globale e la fragilità dello Stato nazione di fronte alle crisi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 agosto 2023) Al prossimo G20, a Nuova Delhi, Joe Biden presenterà una proposta di riforma del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale. L’annuncio del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, sulle intenzioni del presidente fa trasparire soprattutto due necessità per gli Stati Uniti e tutto l’Occidente: da un lato l’esigenza di offrire ai Paesi che ne hanno bisogno, per il loro sviluppo economico e industriale, alternative migliori rispetto alla Belt and Road Initiative cinese, dall’altro la necessità di ridisegnare delle istituzioni internazionali più aggiornate e contemporanee, per affrontare al meglio eventuali shock economici globali. Le proposte di Biden arrivano in un momento in cui la Cina fa capire di voler guidare i Paesi del Brics verso un futuro in cui il blocco si pone come un’alternativa economica e politica rispetto all’Occidente e ...