La foto fuorilegge del Pd | dichiarazione di guerra alla Meloni | Guarda

(Di sabato 26 agosto 2023) Una delegazione del Pd Toscana sfida il governo e sale sulla Open Arms, la Ong che al porto di Carrara ha subito un fermo amministrativo per aver effettuato altri due salvataggi dopo il primo, dunque per aver violato le norme dell'esecutivo. A capitanare il team dei dem la senatrice Ylenia Zambito, che ha postato tutto su Facebook. Un gesto che sembra quasi unadiall'esecutivo guidato da Giorgia. "Siamo saliti sulla Open Arms a manifestare la nostra solidarietà all'equipaggio", ha scritto la senatrice del Pd nel suo post. Poi ha aggiunto: "Abbiamo visto che per gli oltre 200 naufraghi che si recuperano ogni volta in mare è disponibile uno spazio angusto. Per questo abbiamo capito quanto siano disumane le scelte del Governodi indirizzare i migranti in porti lontani dal ...