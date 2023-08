La Fifa sospende Rubiales  per il bacio a Hermoso  E la politica tranne Vox  lo scarica | «Si dimetta»

... ecco arrivare il primo provvedimento ufficiale, in attesa che arrivi a un esito definitivo il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti nella giornata di giovedì da parte della stessaLa7.it - Laha sospeso Luis Rubiales dalla presidenza della federazione calcistica spagnola per aver baciato sulle labbra la giocatrice spagnola della Coppa del Mondo femminile Jenni Hermoso. "...La Federcalcio replica a Hermoso: Rubiales non ha mentito. E alle giocatrici ricorda che andare in Nazionale è un obbligo

La Fifa sospende il presidente della Federcalcio spagnola, Rubiales Agenzia ANSA

La Federcalcio replica a Hermoso: Rubiales non ha mentito. E alle giocatrici ricorda che andare in Nazionale è un obbligo (ANSA) ...La Fifa ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dall'incarico per tutta la durata dell'inchiesta aperta dalla Commissione disciplinare dopo il bacio alla giocatrice Hermoso ...