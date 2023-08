La Fifa sospende Rubiales mentre la Federcalcio attacca Hermoso

La commissione disciplinare dellaha sospeso Luis Rubiales da tutte le attività per almeno 90 giorni. Una nuova svolta nella vicenda che coinvolge il numero uno della Federcalcio spagnola dopo il bacio alla calciatrice Jenni ...Lo ha stabilito il presidente della Commissione Disciplinare Jorge Ivan Palacio, come si legge in una nota della. Rubiales, dunque, è temporanetamente sospeso da tutte le attività legate al ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola , è stato sospeso dalla Commissione Disciplinare dellacon un provvedimento che avrà la durata di 90 giorni . Durante questo periodo , Rubiales, non potrà prendere parte ad a lcuna attività calcistica , internazionale e nazionale, in attesa del ...

La Fifa sospende il presidente della Federcalcio spagnola, Rubiales - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Rubiales si è scusato ma è stato travolto da critiche da tutto il mondo. E mentre tutti attendevano le sue dimissioni, il numero uno della Federcalcio si era difeso minimizzando il gesto del bacio, ...Stop valido 90 giorni in attesa del procedimento disciplinare. La vicenda è diventata un caso politico: tutti i partiti appoggiano la versione di Hermoso e ...