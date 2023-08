La Fifa sospende Rubiales il presidente della Federazione spagnola

La7.it - Laha sospeso Luis Rubiales dalla presidenza della federazione calcistica spagnola per aver baciato sulle labbra la giocatrice spagnola della Coppa del Mondo femminile Jenni Hermoso. "...La Federcalcio replica a Hermoso: Rubiales non ha mentito. E alle giocatrici ricorda che andare in Nazionale è un obbligoEnnesima decisione clamorosa nella vicenda che ha trasformato il trionfo della Spagna nel mondiale di calcio femminile in una spinosissima questione politica, lato sensu. Laha infatti sospeso il presidente della federazione spagnola Luis Rubiales da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale in relazione alla sua condotta durante la ...

La Fifa sospende il presidente della Federcalcio spagnola, Rubiales Agenzia ANSA

La Federcalcio replica a Hermoso: Rubiales non ha mentito. E alle giocatrici ricorda che andare in Nazionale è un obbligo (ANSA) ...La Fifa ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dall'incarico per tutta la durata dell'inchiesta aperta dalla Commissione disciplinare dopo il bacio alla giocatrice Hermoso ...