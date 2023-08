La Federcalcio spagnola difende il capo Rubiales | «Immagini chiare prima del bacio | lui in buona fede» Il governo lo denuncia

(Di sabato 26 agosto 2023) Interviene anche ildi Madrid contro il presidente della, Luis, per ilrubato alla giocatrice Jenni Hemoroso dopo la vittoria dei Mondiali di calcio femminile. Il Consiglio superiore dello sport, un organo presieduto dal sottosegretario allo Sport, Victor Francos, ha trasmesso una «richiesta motivata» al Tribunale amministrativo dello sport per una possibile violazione della legge sullo Sport e del Regio decreto sulla Disciplina sportiva. Nella comunicazione delsi parla di possibili infrazioni «molto gravi» che espongonoa una sospensione precauzionale dal suo ruolo. Secondo il Csd, ildella...

Dopo la smentita della calciatrice, Jenni Hermoso , all'affermazione del presidente della(Rfef) Luis Rubiales che il bacio tra i due fosse consensuale, la federazione spagola corre ai ripari. Nella notte un comunicato in cui spiega che "gli organi competenti della ...Infatti, anche le giocatrici della nazionale inglese hanno voluto dire la loro sul comportamento del numero uno della. Questo il comunicato delle giocatrici inglesi: ' Le azioni ...... Miquel Iceta, auspica che il governo possa approvare rapidamente la sospensione di Luis Rubiales dalla carica di presidente dellaper dei fatti gravi e un atto inaccettabile ...

