Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Il film è diretto da Fabio Mollo ed è tratto dall'opera letteraria "Nata per te" di Luca Mercadante e Luca Trapanese. Luca ripercorre alcuni momenti della battaglia che alla fine è riuscito a vincere, ottenendo l'affidamento di una bambina appena nata che il Tribunale voleva vivesse in una casa famiglia.

La famiglia Trapanese si allarga: il primo incontro tra Alba e Nana è tenerissimo Perizona

Lo sanno bene Luca Trapanese e la sua piccola Alba che sono diventati i protagonisti del film “ Nata per te ” prodotto da Cattleya e Bartleby Film, in collaborazione con Vision Distribution, Ministero ...Nata per te, la storia di Alba e Luca Trapanese approda sul grande schermo: "Siamo emozionati che venga realizzata una pellicola sulla nostra vita".