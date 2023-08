La destra | il poveraccismo pasoliniano e le lezioni sull’Italia di Ally Millman

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 agosto 2023) Sono molto triste perché, al terzo giorno di polemicuzza estiva su quel Lollobrigida che è non Gina ma Francesco, non è ancora comparsa su TikTok una risposta di, mia pensatrice di riferimento e donna che non so perché il ministero del Turismo e quello dell’Agricoltura non abbiano ancora assunto come consulente.è un’americana che vive a Milano, è fidanzata con un italiano e, in un’estate che – beati voi se non ve ne siete accorti – è stata all’insegna del clash culturale tra turisti americani e tipicità italiane, è l’unica voce della sanità mentale. Le turiste americane vanno a Positano e fanno video stravolti perché sono dovute andare a piedi coi bagagli dal molo all’albergo, non essendo evidentemente mai andate prima in vacanza non dico in costiera amalfitana, ma anche solo in posti meno orrendi di Orlando, in ...