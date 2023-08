La costumista di Oppenheimer si è ispirata (anche) a Gordon Gekko per realizzare gli abiti del padre della bomba atomica

(Di sabato 26 agosto 2023) Un anno fa l'idea che gli spettatori statunitensi si vestissero cone cappelli a tesa larga per andare al cinema a vedere il biopic di Christopher Nolan,durata di tre ore, sul fisico teorico J. Robertsarebbe sembrata assurda. Una fortunata coincidenza di date con l'uscita di Barbie di Greta Gerwig, insieme all'esplosione sui social di meme dedicati, ha fatto in modo che il filmdiventasse all'improvviso il #Gentleminions di quest'estate. Sono tempi strani, ma ladel film, Ellen Mirojnick, ne è entusiasta. «La collisione trae Barbie in questa magnifica esplosione di stelle che solopoteva sognare, insieme al risultato culturale e finanziario che ne è derivato, è stato qualcosa di sbalorditivo», ...

È il padrone della città che ha costruito». Grazie alle fotografie d'archivio, il team di costumisti non ha dovuto immaginare come si vestissero Oppenheimer o i suoi colleghi, e gli spettatori attenti ...Dopo Tenet e Interstellar il brand elvetico di origini americane torna a collaborare con il regista britannico. Fornendo sei pezzi storici da polso degli Anni 30 e 40 come oggetti di scena del film ...