La controffensiva ucraina è già fallita L’Occidente potrebbe limitare i danni aprendo negoziati con Mosca Intervista esclusiva al professor Geoffrey Roberts

(Di sabato 26 agosto 2023) Nel panorama accademico europeo spicca la figura di, storico inglese, autore di testi notevoli su Stalin e sulla Seconda guerra mondiale. Il suo sguardo di esperto di storia militare del XX secolo diventa ancora più illuminante considerando la sua conoscenza di due realtà diverse. Quella del suo Paese, il Regno Unito, uno dei maggiori fornitori di armi all’e apertamente ostile alla Russia, e quella dell’Irlanda, Paese di lunga tradizionale di neutralità nel quale èe Emerito presso l’Università di Cork. Già alcuni mesi fametteva in guardia contro il pericolo di un coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto ucraino, che lui definisce una guerra per procura delcontro la Russia. Nell’che ci ha ...

Né ha mostrato molto entusiasmo per ladi Kiev […] non si è parlato ... Deve essere la prima volta che Blinken trascorre una notte in. Blinken aveva un programma piuttosto ......la Russia di Putin nel suo momento di maggiore difficoltà internazionale con la guerra in. ... organizzando ladell'Occidente, tra de - coupling, friendshoring e il consolidamento ...Volodymyr Zelensky : "fermata da superiorità aerea di Mosca. Sanzioni lente".

Guerra in Ucraina, Zelensky sulla controffensiva: Fermata dalla superiorità aerea russa Fanpage.it

Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad inviare i missili a lungo raggio Atacms all'Ucraina. Ecco cosa potrebbe cambiare per Kiev in caso di fumata bianca a Washington ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: 'Distrutte 400 scuole in tutto il Paese'. LIVE ...