La carica dei mille | serata in piazza a Pietralunga con Giuliano Tartufi per sostenere lo sport

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 26 agosto 2023) Musica, buon cibo e tombolone con 2000 cartelle vendute. Il ricavato alla Polisportiva – Presentate tutte le squadre e società attive nel paese. Ospite d’onore Fabrizio Ravanelli­VII Maggio gremita aper la Cena dello sport, organizzata venerdì 25 agosto dall’aziendaSpa, insieme all’Asd Polisportiva Pietralunghese perle attività sportive cittadine, dalla danza al judo, passando per ciclismo, tennis e podismo senza dimenticare il calcio, con staff, dirigenza e giocatori della Pietralunghese, non solo la ‘prima squadra’ ma anche i più piccoli, che sono stati presentati in questa occasione, accanto agli altri protagonisti dello sport locale. Una festa molto partecipata, con circapersone in, tra musica, ...