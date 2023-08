Infine il cantante charmant per eccellenza: Bryan Ferry, dotato dida crooner calda e ...parte orfana di quel pazzesco guizzo art rock che ha invece guidato la carriera di Eno e qualche...'Lae la' ritorna in Costiera amalfitana. Vietri sul Mare ospita anche nel 2023 il noto contest musicale, che sabato 26 alle h. 21 vedrà la finale nazionale a Marina, in piazza Monsignor della ...... di chi ha bisogno e spesso non ha". Ha fatto cinema, tv, reality, nel suo profilo Instagram ... Come sta passando l'estate Lavoro o un po' di svago "L'estate per me è la stagione più, ...

La Bella e la Voce questa sera a Vietri Gazzetta di Salerno

"La Bella e la Voce" ritorna in Costiera amalfitana. Vietri sul Mare ospita anche nel 2023 il noto contest musicale, che sabato 26 alle h. 21 vedrà la fina ...Un evento, "La Bella e la Voce", che secondo il sindaco Giovanni De Simone"è un fiore all'occhiello di una stagione estiva contrassegnata da una lunga programmazione fatta di eventi di grande ...