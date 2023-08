La bambina caduta dal quinto piano di un palazzo a Torino | a salvarla un passante che l’ha presa al volo

(Di sabato 26 agosto 2023) Stamattina, unadi cinque anni èdaldi un edificio sito in via Nizza 389, nella periferia di. La suaè stata miracolosamente intercettata da un giovane che si trovava sul luogo e ha prontamente afferrato laal, limitando così l’effetto dell’impatto. I soccorritori hanno subito assistito la piccola, che è stata portata in ospedale: le sue condizioni non sembrano gravi. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare un’indagine sull’incidente. Dai primi accertamenti emerge che la, di nazionalità italiana, si trovava in casa con i suoi genitori e che prima di cadere avrebbe chiesto aiuto tanto che attorno alla scena si era raccolta una piccola folla. Il suo salvatore è ...

La piccola, di 5 anni, è precipitata dal quinto piano. Un ragazzo l'ha afferrata attutendo l'impatto, lanon è in pericolo di vita Undi 5 anni èda un balcone al quinto piano di un palazzo in via Nizza a Torino. Un ragazzo ha visto la scena dalla strada e l'ha presa al volo attutendo l'impatto e la bimba non è in ...La piccola, a quanto si apprende, stata salvata da un ragazzo che ha visto la scena ed riuscito a prenderla al volo, attutendone la. Soccorsa dai sanitari, lain ospedale ma la sua ...Unadi cinque anni è precipitata questa mattina dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, ... attutendone lae ...

Bambina cade da balcone a Torino, presa al volo da passante: è salva Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Adnkronos) – Un bambina di 5 anni è caduta da un balcone al quinto piano di un palazzo in via Nizza a Torino. Un ragazzo ha visto la scena dalla strada e l’ha presa al volo attutendo l’impatto e la ...