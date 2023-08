Kiev | ' Gruppo Wagner distrutto | non è più una forza combattente'

(Di sabato 26 agosto 2023) Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha dichiarato al quotidiano tedesco Welt am Sonntag che ilmercenarionon è più una 'seria'. Ha detto: 'In realtà non ...

Ha detto: 'In realtà non esiste più unWagner come un anno fa, come una seria forza combattente. Sono distrutti' Ciò avviene dopo che il leader delWagner Yevgeny Prigozhinè stato ...Con la morte del fondatore delWagner è possibile che vi sarà un aumento dei flussi ... Ha inviato il cardinale Zuppi a, Mosca e Washington e ora è in attesa di volare a Pechino. Potrebbe ...... oblast di Samara, in Russia, riservata ai combattenti delWagner caduti in combattimento è ... delle qualiha bisogno nella transizione verso l'auspicato ingresso nella Nato. Lo scrive ...

Putin: "Tutti i paramilitari dovranno giurare fedeltà". Kiev: "Vittoria dietro l'angolo con gli F16" - Il cimitero dei Wagner a Nikolayevka spianato e le croci divelte - Il cimitero dei Wagner a Nikolayevka spianato e le croci divelte RaiNews

Il ministro della Difesa ucraina: "La controffensiva sta andando secondo i piani discussi in anticipo con i partner di Kiev". Sui social: “Spianato con i bulldozer il cimitero dei Wagner” ...Dopo l'abbattimento dell'aereo su cui viaggiavano i vertici della Wagner, Vladimir Putin, dopo aver smentito di avere a che fare con la morte di Evghenij Prigozhin, ha firmato un decreto che impone ...