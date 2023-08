Kata | appello allo stadio Franchi durante la partita Fiorentina - Lecce

A 78 giorni dalla scomparsa l'iniziativa dell'associazione Penelope: l'immagine della piccola esposta sui tabelloni, caccia ai dieci nomi che mancano all': le indagini La vicenda della bimba peruviana ha scosso anche la politica fiorentina. Nell'ultimo mese sono stati 3 gli sgomberi (compreso quello ...In quell'occasione avevano risposto all'un centinaio di persone, metà peruviani e metà fiorentini; tra loro ovviamente i genitori di. Uno sparuto gruppo di persone che chiedeva verità e ...

L’iniziativa è stata annunciata da Penelope, associazione di famiglie e amici di persone scomparse: un appello per Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno ...Firenze, 26 agosto 2023 – Un appello per Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso, domani alle 18.30 allo stadio Franchi, in occasione di Fiorentina-Lecce.