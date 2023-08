Kabir Bedi | la tragedia immane gli ha spezzato il cuore | “Si è tolto la vita” Non c’è stato nulla da fare

(Di sabato 26 agosto 2023), lo straziante racconto del dramma familiare .L’indimenticabile attore di ‘Sandokan’ ha parlato del devastante dramma che ne ha segnato la: tra ricordi, rimpianti. Una carriera lunga oltre 50 anni e ancora in pieno svolgimento, grazie a progetti sempre nuovi che gli vengono proposti e alla propria disponibilità a mettersi sempre in discussione anche attraverso format nuovi o comunque molto lontani da ciò che gli ha dato il successo. A 77 anniè ancora uno dei personaggi più amati della tv italiana. Del resto il Belpaese lo ha adottato ormai poco meno di 50 anni fa, quando, nel 1976, il regista italiano Sergio Sollima lo scelse quale interprete di Sandokan, il pirata malese creato da Emilio Salgari. Lo sceneggiato si trasformò ben presto in una vera e propria ...

Sono ormai anni che si parla della produzione della serie tv Sandokan , remake dell'omonima saga televisiva degli anni Settanta che rese celebre in Italia. L'attore scelto per riportare la leggendaria Tigre della Malesia sul piccolo schermo è Can Yaman , ma lui non accenna più molto riguardo al progetto, non fosse per qualche lezione di lotta ...... nel corso degli anni ha realizzato prestigiosi premi per il Marateale, destinati a personaggi del calibro di Sophia Loren, Richard Gere, Jon Landis,, Matt Dillon, Giovanni Allevi, Paolo ...Infine, Can ha confermato che presto partiranno anche le riprese di Sandokan , il remake della nota serie tv degli anni Settanta, dove lui prenderà il posto dell'iconicocome Tigre della ...

Addio a Evaristo Fusar, il fotografo delle grandi dive che amava la Lomellina La Provincia Pavese

Il giovane ebolitano Andrea Della Rocca è tornato in tv con una nuova rubrica tutta sua. La sua storia ormai nota a molti lo ha reso a partire da inizio 2023 un nome conosciuto del circuito campano. P ...L'indimenticabile attore di 'Sandokan' ha parlato del devastante dramma che ne ha segnato la vita: tra ricordi, rimpianti.