Juventus | Bonucci punge sui social | “Mancanza di rispetto non è valutazione del tuo valore”

(Di sabato 26 agosto 2023) Leonardotorna a farsi sentire e lo fa ancora una volta tramite i. Il difensore dellaè ormai un separato in casa e in questi ultimi giorni di mercato dovrebbe trovare una sistemazione per salutare nuovamente la Vecchia Signora. Nel frattempo però il suo astio nei confronti della società, o forse più probabilmente dello staff tecnico, non sembra diminuire.ha infatti pubblicato sulle proprie Instagram Stories un’immagine che riporta le seguenti parole: “Quando qualcuno vi manca di, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo. Perchè ladinon è unadel tuo, ma un segnale del suo carattere.“ Insomma, le due parti sembrano molto ...

ai titoli di coda: lo conferma Allegri ., fumata nera nella trattativa con l'Union Berlino . Spunta una pretendente per Leo: l'offerta del Genoa .ai ...Che ne sarà di LeonardoFallito ogni tentativo di 'far pace' con la, portato avanti anche con la minaccia di carte bollate e con l'assistenza del sindacato calciatori, il difensore sembra essersi convinto ...Sul centrale in uscita dallaci sono anche Union Berlino e ...

Bonucci, Morata, Holm: le situazioni del calciomercato Juventus Tuttosport

Svolta in casa Juve: uno dei giocatori fuori rosa sarebbe molto vicino all'addio con la risoluzione del contratto.La Lazio è entrata nella fase calda della trattativa per Mattéo Guendouzi dell'Olimpique Marsiglia. I biancocelesti però non perdono di vista tutto il resto, in particolare ...