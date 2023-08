Juve | perso Lukaku | a Giuntoli serve un gioco di prestigio Ecco perché Morata e Berardi restano degli obiettivi | Primapagina

Leggi su justcalcio

Con sempre più in predicato di diventare il colpaccio di fine mercato della Roma di José Mourinho, l'ultima settimana di trattative per la Juventus rischia di convertirsi in un rebus di complicata risoluzione. Piazzare a certe cifre (70-80 milioni) un attaccante come Vlahovic, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative sia sul piano del rendimento – 14 reti in 42 partite – che dell'efficienza fisica (11 partite saltate e una fastidiosa pubalgia con cui il serbo ha dovuto convivere), si è rivelata un'impresa anche per un dirigente capace come Cristiano. Che, coerentemente con quanto dichiarato nel giorno della sua presentazione, spenderà gli ultimi giorni a disposizione in questa sessione ...