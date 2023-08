Juric | «Differenza netta col Milan Ho sensazioni negative»

(Di sabato 26 agosto 2023) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato così dopo il match di Serie A contro il: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, le dichiarazioni di Ivandopo-Torino. POCO TORO – «È stato un divario enorme, unain tutti i sensi. C’è poco da salvare, sono stati superiori». SERVE QUALCOSA IN ATTACCO – «Quando fai queste partite ti concentri sulla squadra, vai a vedere tutte le cose che non hai fatto bene. Sono concentrato sui ragazzi e non sul mercato». SPIEGAZIONI DEL KO – «Devo ragionare bene. Capisco le difficoltà contro giocatori più forti individualmente che abbiamo sofferto, ma dall’altra parte devono essere calmo, sereno nel guardare la partita. Guardare cosa c’è intorno al Toro. La sensazione, dopo due anni e passa, è ...

... per gli esperti, a 1,62, contro il 6,00 dei ragazzi dimentre si scende 3,75 per il pareggio. un gol da fuori area, dato a 3,50, potrebbe fare la. Rimasto a secco nella prima di ...Un avversario con queste caratteristiche è una maledizione per il Torino di, squadra ... Laè che l'undici di Pioli, almeno un paio di volte, la palla l'ha messa dentro, mentre l'...... adi Origi che invece ne ha messe a segno 2. Il risultato però non cambia. Divock è ... dunque l'Inter sta cercando di piazzarlo, magari al Torino di. Non bisogna dimenticare di Moise ...

Juric a Sky: «Divario enorme col Milan, differenza netta» Milan News 24

Ovviamente, il risultato di questa prima giornata di Serie A ha soddisfatto più il Caligari Claudio Ranieri che il Torino di Ivan Juric. Dal punto di vista ... questa volta Marcus possa finalmente ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...