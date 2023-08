Jovic | tra i nomi delle pretendenti c'è anche quello del Cagliari

Lukanon sembra più al centro dei piani della Fiorentina e della rosa di Vincenzo Italiano. Il serbo è in un limbopermanenza e cessione. FIUMI DI ATTACCANTI - Al momento la Fiorentina ...Ad ogni modo, va specificato chei due club non esiste ancora alcun accordo e che, nell'...2%, davanti poi all'idea del Milan che porta a Lukacome vice Giroud al 6,3%. Sondaggio Twitter - ...i nuovi arrivati Nzola indosserà la maglia numero 18, Mina la 26, Sabiri la 27, Parisi la 65, Kayode la 33 e Beltran il 9. Numero 3 per Biraghi, 5 per Bonaventura, 8 per, 38 per Mandragora ...

Le notti in macchina, il volo tedesco, i dubbi Real: Jovic cerca (ancora) il vero Luka La Gazzetta dello Sport

Stasera il Milan affronterà il Torino nella seconda giornata di Serie A 2023-24. Tra i convocati prima volta per Musah e Pellegrino Prima chiamata per Musah e Pellegrino. Stasera il Milan affronterà i ...È passato dall’essere il colpo viola dell’estate 2022 a un possibile esubero. Nel frattempo sono arrivati Nzola e Beltran, mentre Kokorin è rientrato dal prestito all’Aris Limassol. Luka Jovic non sem ...