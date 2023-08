Iv | Paita | ' bene il civismo ma noi lavoriamo per il centro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Porsi il problema di coinvolgere elettori che, se non avessero votato civico, probabilmente non sarebbero andati a votare, è cosa giusta. La ricetta mi sembra però un po' dirigista. Il punto su cui lavorare è quella enorme platea di elettori che in Liguria non si riconoscono più né in una sinistra che ormai si è messa contro lo sviluppo, né in una destra ideologica. E io questo lo chiamo. Vogliamo costruire un progetto per il paese aperto a chi vorrà starci: popolari, socialisti, liberali, civici. E anche in Liguria qualcosa si muove”. Lo dice la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella, in una intervista al Secolo XIX, commentando la proposta del governatore della Liguria Toti di una federazione delle liste civiche. “Qualche mese fa avevo evidenziato il vero problema della Gronda: le risorse – aggiunge ...