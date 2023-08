(Di sabato 26 agosto 2023) Andreaè inal Torneo ITF World Tennis Tour M15 Swisstennis International by Rado che si avvia alla conclusione al Tennis Club, in Svizzera, sulle rive del Lago di Lugano. E' ...

Andreaè in finale al TorneoWorld Tennis Tour M15 Swisstennis International by Rado che si avvia alla conclusione al Tennis Club Caslano, in Svizzera, sulle rive del Lago di Lugano. E' così a ...Solo l'abruzzese Andrea(di recente finalista dell'memorial Poppy Vinti di Perugia nell'edizione di quest'anno e già vincitore di altri tornei internazionali) riesce a fermare la sua ......anche il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie nell'ordine i 2.1 Andreae ... ho pensato subito ad un torneoMen's Future piuttosto che ad un Open, e la cosa bella è che ci ...

ITF, Picchione in finale a Caslano SuperTennis

Andrea Picchione è in finale al Torneo ITF World Tennis Tour M15 Swisstennis International by Rado che si avvia alla conclusione al Tennis ...Presentato ufficialmente oggi nella conferenza stampa andata in scena nella bella cornice del ristorante “Io e Simone” di Rimini il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis ...