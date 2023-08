Italia vicecampione del mondo nella staffetta 4×100 maschile Atletica leggera | Rigali | Jacobs | Patta | Tortu

Con lei ilitaliano della stessa disciplina, anch'egli ripostese, il ventottenne ... che lunedì prossimo sarà in gara e rappresenterà l'e, in piccolo, anche Riposto. Alessandro si è ...Con lei ilitaliano della stessa disciplina, anch'egli ripostese, il ventottenne ... che lunedì prossimo sarà in gara e rappresenterà l'e, in piccolo, anche Riposto. Alessandro si è ...... ma più realisticamente c'è anche un aspetto da considerare che sta passando colpevolmente sottotraccia: l'Inter èd'Europa . In, forse, non stiamo ben inquadrando questo fatto. E ...

Loris Zanolini è il vicecampione del mondo nei 62 kg di Grappling GI! Fijlkam

Il meglio del calcio bergamasco: da Lallio alla Magrini, dall’Atalanta all’Inter herreriana dei grandi trionfi Il 25 agosto, oltre che del CEO Luca Percassi, è il compleanno dell’artefice massimo dell ...Il torneo comincia domani e dalla Nazionale ci si aspetta un buon piazzamento, anche se il piano di coinvolgere giocatori NBA di origini italiane non è andato a buon fine ...