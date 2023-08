Italia-Usa | a Roma il nuovo ambasciatore Markell | “Al lavoro per rapporti più stretti”

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – “Io e Carla siamo entusiasti di essere arrivati a. E’ per me un onore e un privilegio esseredesignato degli Stati Uniti presso la Repubblicana e la Repubblica di San Marino. Intendo consolidarepiùpossibile e celebrare legami che da secoli uniscono i nostri popoli”. Sono queste le prime parole pronunciate al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino dall’designato Jack. “Diciotto milioni di americani hanno originine. Il Presidente Lincoln fu cittadino onorario di San Marino – ha proseguito – Dei legami economici, di sicurezza e culturali tra le nostre Nazioni beneficiano il popolono, il popolo di San Marino e il popolo degli Stati Uniti. Non ...

Sherwin, la pellicola, uscita nel mondo e negliinsieme a 'Barbie' è arrivato inin sala dal 23 agosto. Cillian Murphy si è calato nel ruolo da protagonista allenandosi con il fisico Kip ...Intervistato in Francia dal giornalista Jerome Goulon e in, da Niccolò Fantini sulla testata ... che è ispirata alla vita e alle gesta durante gli anni d'esordio, nonmezzi termini e ritiene ...Reyes Martinez (PUR), Michelle Prater (). DURATA SET: 25', 20', 22': 2 a, 5 bs, 14 mv, 16 et. GIAPPONE: 0 a, 4 bs, 2 mv, 16 et. I risultati e il calendario Venerdì 25 agosto 2023 " ...

Italia-Usa, a Roma il nuovo ambasciatore Jack Markell Adnkronos

È il grande giorno della 4x100 maschile, in finale con il miglior tempo. L’orario della gara, di quella femminile e degli altri azzurri in gara oggi ...Ci sarà un po’ di Italia nell’esordio Mondiale di Team USA questa sera contro la Nuova Zelanda: la FIBA ha designato Manuel Mazzoni come capo terna del match tra gli Stati Uniti e i Tall Blacks, ...