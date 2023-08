Italia-Spagna oggi in tv | Europei volley | orario | programma | tv | streaming | probabili sestetti

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023)sabato 26 agosto (ore 21.15) si gioca, ottavo di finale degli2023 difemminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaWanny di Firenze per iniziare la propria avventura nella fase a eliminazione diretta della rassegna continentale. La nostra Nazionale si è resa protagonista di un cammino netto nella fase a gironi (cinque vittorie per 3-0), ma ora si incomincia a fare sul serio con le partite da dentro o fuori. Il primo ostacolo sembra decisamente morbido e non dovrebbe creare particolari grattacapi. Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine iberica, che nella Pool D ha chiuso al quarto posto alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia, battendo esclusivamente Finlandia ed Estonia. Le Campionesse ...