Italia-Repubblica Dominicana in tv | programma | orario e diretta Mondiali 2023 basket

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come seconda giornata del Gruppo A deidi. Secondo impegno nella rassegna per Nicolò Melli e compagni, attesi dalla sfida forse di livello più alto del girone: si può già parlare di sfida decisiva, perché molto del futuro delle due formazioni passerà dal risultato di questa partita, in attesa, poi, della terza e ultima giornata del primo round della fase a gironi. La palla a due è prevista alle ore 10:00 di domenica 27 agosto sul parquet della Philippine Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida ...