Italia-Francia volley femminile | quando la prossima partita? Orario quarti | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) L’affronterà laaidi finale degli Europei 2023 di. L’appuntamento è per martedì 29 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze, dove la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine transalpina. Le Campionesse d’Europa hanno infilato sei vittorie consecutive: cinque nella fase a gironi e quella contro la poco quotata Spagna agli ottavi di finale, ora l’asticella si alzerà leggermente ma le azzurre non possono sbagliare quaesto incontro da dentro o fuori. Le transalpine sono in crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e si sono distinte nel corso di questo torneo, chiudendo il raggruppamento alle spalle dell’Olanda e battendo la Romania nel primo match a eliminazione diretta. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno messo nel ...