(Di sabato 26 agosto 2023)Ben -, ministroa Sicurezza interna d', è un. Per pratica, cultura, trascorsi. Ma non è il padreimposto danei Territori ...

Ma non è il padre dell'apartheid imposto danei Territori palestinesi occupati.Ben - Gvir ne è il figlio. Forse quello più degenerato, a comunque il figlio. Alla base dell'apartheid A ......di estrema destraBen - Gvir, è accusata di non fare abbastanza per combattere l'ondata di violenza. La minoranza araba costituisce circa il 20% dei quasi 10 milioni di abitanti di... il presidente egiziano che per primo siglò un accordo cone che fu ucciso dagli ... Né Bezael Smotrich, colono, leader del partito Sionismo Religioso (quattordici deputati), nében Gvir, ...

Israele: Itamar Ben-Gvir, il razzista e fascista figlio dell’apartheid in Palestina Globalist.it

Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.Israele (Internazionale) Il ministro di estrema destra non cambia idea e ribadisce che la libertà di movimento dei coloni è più importante di quella degli «arabi». Guarda il video.. Di Michele Giorgio ...