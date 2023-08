iPhone 15 | Apple promette  un lancio rivoluzionario a Settembre

(Di sabato 26 agosto 2023) Riflettori accesi per il nuovodisi avvicina e, come da consolidata tradizione, gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo sono in attesa deldella nuova linea didi, che promette caratteristiche tecniche rivoluzionarie. Voci sempre più insistenti lasciano intendere che l’15 stia per ridefinire gli standard L'articolo proviene da Il Difforme.

Tra questi elementi, assume un ruolo centrale il lancio del nuovo15 , che potrebbe rilanciare la posizione disul mercato. Inoltre, un'accelerazione nella crescita dei servizi potrebbe ...... Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Argento In offerta a 899,00 - invece di 1229,00 sconto 27% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire14 ...È atteso per la metà di settembre l'annuncio del nuovo15 della. In questi mesi il piano di produzione è andato avanti come previsto , con una particolare intensificazione nel mese di agosto. Secondo quanto riferito dal portale hdblog.it , la ...

iPhone 15, flop già annunciato Apple taglia la produzione di 11 milioni di smartphone Everyeye Tech

Come assicurare stabilità ai portafogli di investimento con un mercato sempre più fragile e incerto Ecco le 5 azioni «Top Pick» di Morgan Stanley.La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la ...