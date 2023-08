Inzaghi diceva 6-10-4 ma l’Inter senza Pavard per ora dice 5-9-3 più 2

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023)ha in testa da mesi la sua Inter ma a calciomercato ormai quasi concluso, salvo clamorose sorprese, il disegno iniziale non sarà rispecchiato al 100%. L’innesto di– almeno – eviterebbe di ritrovarsi con tre reparti su tre incompleti rispetto ai pianiani VENTI PER– La costruzione di una rosa segue indicazioni, nomi e ruoli precisi. Vale per tutti e vale anche per, in teoria. Le indicazioni date da Simonea inizio stagione sono precise: 20 calciatori di movimento più 3 portieri e altrettanti giovani della Primavera aggregati all’occorrenza in Prima Squadra. Tralasciando i nomi, la suddivisione dei 20 è altrettanto precisa a livello di ruoli: 6 difensori, 10 centrocampisti e 4 attaccanti. Per la precisione, 6 centrali difensivi, 6 mediani ...