Inter | ufficiale la cessione di Correa al Marsiglia

Ora è, l'ha ceduto Joaquin Correa all'Olympique Marsiglia. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul proprio sito. "FC Internazionale Milano comunica il ...... con l'operazione che era ormai chiusa, l' Olympique Marsiglia ha ufficializzato l'ingaggio dall'di Joaquin Correa , attaccante argentino che lascia Milano dopo due stagioni....Joaquin Correa ha salutato l'ed è volato in Francia, precisamente al Marsiglia, per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1 Joaquin Correa ha salutato l'ed è volato in Francia, precisamente al Marsiglia, per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1. NOTA - "L'Olympique Marsiglia annuncia l'acquisto di Joaquín Correa dall'FC Internazionale ...

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Ora è ufficiale, l'Inter ha ceduto Joaquin Correa all'Olympique Marsiglia. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul proprio sito. "FC ...La nota del club nerazzurro con i dettagli della cessione dell'attaccante classe 1994 ex Lazio al club francese ...