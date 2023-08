Inter | Pavard si avvicina | dopo il Cagliari Inzaghi può avere il nuovo difensore | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 26 agosto 2023) 2023-08-26 10:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’stringe sempre di più per Benjami, sono giorni decisivi per il possibile arrivo deldal Bayern Monaco che intanto sta lavorando per il sostituto. Tra i club c’è un accordo verbale di massima per l’arrivo del giocatore in Serie A, i tedeschi hanno fatto una promessa ai nerazzurri assicurandoli che l’operazione si farà: è solo questione di tempo. Anche Tuchel, che fino a qualche giorno fa aveva fatto muro convinto di poter bloccarea Monaco, ormai si è rassegnato a perdere ilfrancese. L’ULTIMO OK – Ieri intanto il classe ’96 ha saltato un altro allenamento e ormai sta aspettando solo il via libera per andare a Milano. L’agente del giocatore è Pini Zahavi, lo ...