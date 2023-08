Inter | Juve e Milan | Gasperini fa scoppiare un caso | chi lo massacra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Gian Pieronon è la persona più simpatica del mondo, ma d'altronde questa non è una delle qualità richieste a un allenatore di successo. In vista della trasferta allo Stirpe, dove la sua Atalanta affronterà il Frosinone, il Gasp ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita e ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto risentire i tifosi del Napoli. La squadra di Rudi Garcia non è infatti stata nominata nella corsa allo scudetto: un lapsus o semplicementenon ritiene i campioni d'Italia in carica in grado di ripetersi in questa stagione? “Sarà un campionato molto equilibrato - ha risposto a chi gli ha chiesto un parere generale sulla Serie A appena iniziata - si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo. Allo stesso tempo penso che big ...